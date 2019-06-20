الاتحاد الأوروبي يدعو الإطراف السودانية للعودة إلى التفاوض

دعا رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالخرطوم؛ السفير جان ميشيل دوموند؛ الأطراف السودانية الى إستئناف التفاوض؛ وتهيئة المناخ للوصول العاجل لتشكيل حكومة متفق عليها بقيادة مدنية.
ونقل السفير؛ عن رئيس المجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق الركن؛ عبد الفتاح البرهان؛ أن المجلس لم يكن ينوى فض الاعتصام ولكن هناك جهات تدخلت؛ مشيرا الى ان هناك تحقيقات شفافه وذات مصداقية تجرى الآن في الاحداث.
وقال ميشيل في تصريحات صحافية عقب لقائه البرهان اليوم الخميس بالقصر الجمهوري بالخرطوم؛ أن الاتحاد الأوروبي يدعم وساطة الاتحاد الافريقي والجهود الاثيوبية لتسهيل التفاوض بين الأطراف السودانية.
وأضاف نحن على تواصل مستمر مع القوى السياسية خاصة قوى الحرية والتغيير ، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يولى الوضع الراهن فى السودان اهتماما كبيرا.
وقال ميشيل أن الاتحاد الأوروبى يشجع جميع الأطراف السودانية للوصول إلى تسوية تضع السودان على مسار السلام والوحدة والديمقراطية والازدهار.
وأشار الى أن اللقاء تناول سير الحوار بين المجلس العسكري والقوى السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة المدنية؛ مضيفا أن لقائه برئيس المجلس اتسم بالوضوح والصراحة.
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