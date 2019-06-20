الاحتجاجات تتجدد وتجمع المهنيين يحذر "العسكري" من تشكيل حكومة منفرداً

خرج المئات في عدد من مدن السودان في تظاهرات حاشدة تطالب المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين؛ ونددوا بالقصاص من مرتكبي مجزرة فض الاعتصام التي راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى.

ويصل صباح السبت ممثل الرئيس الاثيوبي؛ محمود درير؛ الى الخرطوم؛ لمواصلة الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.

وتوقعت مصادر بقوى الحرية والتغيير؛ أن يجد المقترح الرئيس الاثيوبي بتشكيل مجلس سيادة من 8 مدنيين و7 من العسكريين موافقة من الطرفين الايام المقبلة.

ورصد "اخبار الخليج 365 "احتجاجات حاشدة في (بورتسوادن ؛ مدني؛ الابيض)؛ ووقفات احتجاجية نفذها العاملين بعدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

ومن جانبه حذر القيادي بتجمع المهنيين السودانيين؛ محمد يوسف المصطفى؛ المجلس العسكري من تشكيل حكومة تسيير أعمال وإبعاد قوى الحرية والتغيير.

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واشار في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بالخرطوم؛ الى عدم جدوى مثل هذه الخطوة التي ستؤدي الى تعقيد الاوضاع وتزعزع الاستقرار في البلاد.

وكانت الوساطة الأفريقية التي يقودها رئيس الوزراء الاثيوبي؛ أبي احمد؛ قد طلبت من العسكري وقوى الحرية والتغيير وقف التصعيد وعدم اتخاذ اية اجراءات احادية يمكن أن تعيق مسار العملية التفاوضية.

وجدد المصطفى رفض قوى الحرية والتغيير العودة الى طاولة المفاوضات مع "العسكري" قبل تشكيل لجنة التحقيق الدولية في احداث فض الاعتصام وتقديم الجناة الى المحاكم.

ونفذ العشرات من العاملين بالمالية والكهرباء والنفط والمستشفيات والبنوك والمصارف وشركات في القطاع الخاص وقفات احتجاجية؛ رفعوا خلالها شعارات تطالب المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين فورا؛ ونددوا.

واعتقلت قوات عسكرية تتبع للدعم السريع 4 خلال الوقفة الاحتجاجية التي نفذها العاملين بوزارة النفط والغاز بالخرطوم.