عاجل.. احتراف لاعب هلالي شهير

فاجأ اللاعب شرف الدين شيبوب جماهير نادي الهلال باحترافه في فريق سيمبا التنزاني لمدة عام. وأبدى اللاعب مطلق السراح بعض التحفظات حول اعادة قيده في الفترة الماضية قبل أن تنتشر تأكيداته بأنه باق في صفوف الهلال. ولم تتكشف بعد تفاصيل الصفقة المادية التي نشرت صور لها بصفحة نادي الهلال الرسمية على الفيس بوك. إلا أن مصادر أكدت أن اللاعب وقع عقداً لمدة عام قابل للتجديد.

وصاحب انتقال اللاعب لفريق الهلال ضجة اعلامية كبرى لجهة الصراع الكبير بين المريخ والهلال حتى حسم الهلال الأمر بعد احتراف الاعب في شبيبة القيروان التونسي ومن ثم التوقيع في صفوف الهلال ليقدم شيبوب مستويات مميزة جعلته لا يغادر التشكيلة الأساسية كثيراً.