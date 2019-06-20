أخبار لا تفوتك| ضبط مدبر فض الاعتصام.. وإعفاء هذا المسئول (موجز)

المجلس العسكري: الحل يجب أن يكون شاملا يرضي الجميع

قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، اليوم الخميس، في مؤتمر جماهيري، إن الحل يجب أن يكون شاملا يرضي الجميع، مؤكدا أن "العمل مستمر حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة".

وأضاف حميدتي أنه مهما طالت الفترة الانتقالية فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل. وتابع: "وصلنا للشخص وراء فض الاعتصام ولن نكشف عنه الآن كي لا نؤثر على لجنة التحقيق".

كما قال حميدتي إن التوافق هو الأساس وبالتالي يمكن سريعا تشكيل حكومة.

وكشف نائب رئيس الانتقالي السوداني حميدتي أن هناك مندسون بين قوات الدعم السريع ولفت إلى اعتقال 9 أشخاص منهم.

وشدد حميدتي أن أي شخص من القوات العسكرية والأمنية يتجاوز القانون ستتم محاسبته، موضحا أن "الاختلاف السياسي الحالي هو اختلاف أجندات".

وقال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان "انتهى دور حزب المؤتمر الوطني ولكننا لن نلاحقهم بالشبهات".

المجلس العسكري يعلن القبض على مدبر فض اعتصام الخرطوم

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، الخميس، التوصل إلى الشخص وراء فض الاعتصام، قائلا إنه لن يكشف عن هويته كي لا يؤثر على لجنة التحقيق.

وأضاف دقلو، الذي يشتهر باسم "حميدتي"، في كلمة له، أن تسعة مندسين بين قوات الدعم السريع، التي يترأسها، تم اعتقالهم، الأربعاء، متعهدا بمحاسبة أي شخص يتجاوز القانون سواء من القوات النظامية أو غيرها.

وكانت لجنة، شكلها المجلس العسكري، للتحقيق في حملة دامية على مخيم احتجاج وسط الخرطوم، في وقت سابق هذا الشهر، توصلت إلى تورط عدد من الضباط.

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وبدأت الحملة بمداهمة الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع، يوم الثالث من يونيو، وقال شهود إن المداهمة كانت بقيادة قوات الدعم السريع.

سلفا كير يزور الخرطوم في إطار الوساطة بين السودانيين

أعلن موفد جنوب السودان إلى الخرطوم توت قلواك، أنه سيرفع تقريرا للرئيس سلفا كير، بشأن لقائه الأطراف السودانيين، على أن يزور الأخير الخرطوم لاحقا، ضمن الوساطة التي تقودها جوبا.

وقال قلواك إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بارك المبادرة الجنوبية، وكذلك رحبت بها قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، مشيرا إلى أن وزير خارجية جوبا، طرح مبادرة سلفا كير على وزراء الخارجية في منظمة (إيغاد IGAD) وطلب دخول جوبا كوسيط لحل الأزمة السودانية.

وأضاف قلواك أن مبادرة جنوب السودان، "مبادرة داخلية" ولا علاقة لها بأي مبادرة أخرى، وهي لا تريد عزل أي جهة.

ورأى توت أن التغيير ضروري في السودان، لكن من دون أن تدخل البلاد في انتفاضة، مشيرا إلى ضرورة وجود فترة انتقالية عبر تشكيل حكومة مدنية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ويقود جنوب السودان وساطة في الملف السوداني، ليست الأولى، إذ كانت إثيوبيا دخلت في وقت سابق على خط الوساطة، عبر رئيس وزرائها آبي أحمد، إلا أن جوبا أكدت أنها "أحق بالوساطة" لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري والقوى السياسية في السودان.

إعفاء النائب العام السوداني المكلف من منصبه

أقيل النائب العام المكلف السوداني الوليد سيد أحمد من منصبه، وعين عبد االله أحمد عبد الله خلفا له.

وأكد المسؤول الإعلامي بالنيابة العامة السودانية، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس: "إقالة النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد من منصبه وتعيين عبد االله أحمد عبد الله نائبا عاما مكلفا".