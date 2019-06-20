عمان تتابع اعتقال أردني في إسرائيل بتهمة التجسس لصالح إيران

أكد الأردن اليوم الخميس، أنه يتابع اعتقال أحد مواطنية في إسرائيل، فيما قالت وسائل إعلام عبرية، إن "السلطات الإسرائيلية قبضت عليه بتهمة التجسس لصالح إيران".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أن "الوزارة وعبر القنوات الدبلوماسية تتابع ما أعلنته السلطات الإسرائيلية حول القبض على أردني".

وأضاف، أن "الوزارة تحاول التحقق والوقوف على كافة التفصيلات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت، إن "الأردني الذي قبض هليه جهاز الشاباك الإسرائيلي، رجل أعمال دخل إسرائيل بأوامر من المخابرات الإيرانية، وأنه التقى ضباطاً من مخابراتها في سوريا ولبنان، وأوعزوا له بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي يهودا والسامرة، غطاءً لعمله التجسسي، لصالح إيران"، مشيرةً إلى أن "اعتقاله أحبط هذة المؤامرة".