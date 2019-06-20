الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع ضد احتجاجات ملاوي

وقد طالب المتظاهرون باستقالة رئيسة اللجنة الانتخابية في ملاوي جين أنسا، وزعم بيان تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان أن اللجنة لم تتعامل بشكل صحيح مع أكثر من 140 شكوى متعلقة بالانتخابات، واتهمت أنساه بـ"مقاربة فاضحة وموقف عنيد" في إدارة مخاوف الناخبين.
كما انضم زعماء المعارضة لازاروس تشاكويرا وساولوس شيليما، اللذان احتلا المركزين الثاني والثالث في الانتخابات، على التوالي، إلى المتظاهرين في العاصمة ليلونغوي.
وكان قد اشتبك المحتجون أمس الأربعاء في ليلونجوي مع الشرطة عندما أغلقوا الطريق الذي كان يقصد به موثاريكا (78 عاما) السفر للتحدث إلى البرلمان، مما اضطر موكبه إلى استخدام طريق مختلف.
ردًا على أسابيع الاضطرابات، حث الرئيس على الوحدة والهدوء بينما اتهم المعارضة بـ"حشد المظاهرات غير القانونية" ومحاولة أحداث الفوضى بعد الانتخابات السلمية.
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