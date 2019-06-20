بوتن يحذر واشنطن من "كارثة" إذا ضربت إيران

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الخميس، من "كارثة" في حال استخدمت الولايات المتحدة القوة ضد إيران، بعدما أعلنت طهران أنها أسقطت طائرة مسيرة أميركية في مجالها الجوي.

وصرح بوتن خلال لقاء سنوي يجيب فيه عن أسئلة المواطنين ويبثه التلفزيون مباشرة "تقول الولايات المتحدة إنها لا تستبعد استخدام القوة ... سيكون ذلك كارثة على المنطقة. سيؤدي إلى موجة عنف وإلى ارتفاع عدد اللاجئين".

وأضاف أن "التداعيات ستكون محزنة أيضا على من يحاولون القيام بعمل مماثل".

وأكدت إيران الخميس أنها أسقطت "طائرة مسيرة أميركية للتجسس" في مجالها الجوي فوق بحر عمان، محذرة من أن انتهاك حدودها يشكل "خطا أحمر"، وذلك على خلفية توتر متنام بين واشنطن وطهران.

وأكدت واشنطن أن إيران أسقطت طائرة مسيرة أميركية لكنها نفت أن تكون انتهكت المجال الجوي الإيراني.

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وجاء ذلك بعدما أعلنت واشنطن هذا الاسبوع إرسال ألف جندي إضافي "لأغراض دفاعية للرد على تهديدات جوية وبحرية وبرية في الشرق الأوسط".

وتابع بوتن: "من الصعوبة بمكان توقع طبيعة التداعيات للجوء محتمل إلى القوة".

وقال أيضا إن "إيران تفي تماما بالتزاماتها حيال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونرى أن فرض أي عقوبات بحقها لا أساس له".