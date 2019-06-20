لحرمان قطر من استضافة كأس العالم 2022.. صحيفة: فيفا يجري اجتماعات سرية

أفادت صحيفة بريطانية بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يعقد اجتماعات سرية لبحث إمكانية حرمان قطر من استضافة بطولة كأس العالم 2022.

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مساء اليوم، الثلاثاء، أنه في الوقت الذي ما تزال تحلم جماهير إنجلترا فيه باستضافة كأس العالم 2022 بدلًا من قطر، تشير تقارير صحفية إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يعقد اجتماعات سرية لحرمان الدوحة من ذلك.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن مصدرا قضائيا فرنسي، قد كشف أن ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خضع لاستجواب من قبل الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بشأن منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022.

وقال وليام بوردون، محامي بلاتيني، إن موكله بريء من كل الاتهامات الموجهة إليه وإنه يجري استجوابه "لأسباب فنية".

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن إنجلترا كانت واحدة من الدول المرشحة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، لكن من غير المرجح أن تأتي كأس العالم إلى أوروبا في هذه الدورة، بعد أن استضافت روسيا النسخة السابقة، العام الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن "فيفا" يجري مناقشات حامية حول تفويت قطر وتقديم الهدايا إلى دولة أخرى، بعد سلسلة من الخلافات البارزة.

وأشارت الصحيفة البريطانية أن استجواب بلاتيني اليوم، الثلاثاء، دفع "فيفا" إلى إجراء اجتماعات سرية لبحث إمكانية حرمان قطر من استضافة البطولة الدولية.

ويقود مكتب المدعي العام المالي الفرنسي، المتخصص في التحقيق في الجرائم المالية والفساد، تحقيقا منذ 2016 في عملية منح قطر حق استضافة كأس العالم 2022، وينظر المحققون في مخالفات محتملة، تشمل فسادا شخصيا والتآمر واستغلال نفوذ.