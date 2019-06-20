"أبل" تكشف عن خطة أمريكية لفرض رسوم جمركية على الصين

قالت "أبل" إن رسومًا جمركية أمريكية مقترحة على بضائع من الصين تشمل هواتف آيفون وأجهزة الكمبيوتر آيباد وماك، ستخفض مساهمة الشركة في الاقتصاد الأمريكي وتلحق ضررًا بقدرتها على المنافسة العالمية.

وأضافت شركة التكنولوجيا في تدوينة على موقع الكتروني حكومي اليوم الخميس، أن الحكومة الأمريكية يجب عليها ألا تمضي قدمًا في مقترح لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25 في المئة على بضائع أخرى منالصين بقيمة 300 مليار دولار.

و"أبل" بين أحدث الشركات الأمريكية التي تضغط على إدارة ترامب للتخلي عن خطتها لفرض المزيد من الرسوم الجمركية.

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وقالت نيكى نقلًا عن مصادر متعددة، إن طلب شركة أبل جاء نتيجة النزاع التجارى بين الصين والولايات المتحدة، مؤكدة أن تخفيف الحظر التجارى لن يؤدى إلى تغيير قرار أبل، إذ ترى الشركة الأمريكية أن مخاطر الاعتماد على التصنيع فى الصين كبيرة للغاية ومرتفعة.

ووفقًا للتقرير طُلب من مجمعى مكونات الآيفون والآيباد الأساسيين مثل فوكسكون، وبيجاترون، وويسترون وكوانتا للكمبيوتر وكومبال إلكترونيكس، وإينفنتك، تقييم الخيارات خارج الصين.

وتشمل البلدان التي يجرى النظر فيها المكسيك والهند وفيتنام وإندونيسيا وماليزيا، وقالت نيكى إن الهند وفيتنام من بين أفضل المرشحين للهواتف الذكية، مستشهدة بمصادر رفضت الكشف عن هويتها بسبب سرية المناقشات.