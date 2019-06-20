التحالف العربي: ميليشيا الحوثي أطلقت باليستياً من حرم جامعة صنعاء

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أنها رصدت صباح اليوم الخميس انطلاق صاروخ باليستي من حرم جامعة صنعاء وسقوطه داخل الأراضي اليمنية.
وبحسب وسائل الإعلام السعودية، قال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، إن "الميليشيات أطلقت صاروخاً باليستياً من حرم جامعة صنعاء وسقط داخل الأراضي اليمنية"، مشيراً إلى أن الميليشيا الحوثية تنتهك كل القوانين الدولية والأعراف وتستخدم المواقع المدنية لإطلاق صواريخها وطائراتها المسيرة.
يذكر أن المالكي، أعلن في وقت سابق الخميس، أنه عند الساعة 22:23 من مساء الأربعاء، سقط مقذوف حوثي معادٍ بالقرب من محطة تحلية المياه المالحة في الشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو مادية (تلفيات).
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