الهلال السعودي يفكر في فينجر ومورينيو

يعد ملف المدرب الأجنبي الجديد الذي سيتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي على رأس أولويات الرئيس الجديد فهد بن نافل. وتلقى فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي الجديد ترشيحات لأسماء مدربين عالميين من العيار الثقيل لقيادة الزعيم. وتم عرض اسم المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي على بن نافل. Advertisements كما ظهر إسم المدرب الفرنسي المخضرم أرسين فينغر على طاولة مجلس إدارة الزعيم الجديد لتوليه المهمة، خلفاً للبرازيلي شاموسكا. وكلف بن نافل أحد أعضاء مجلس الهلال الجديد بالتواصل مباشرة مع وكلاء المدربين، مورينيو وفينجر لجس نبضهما من فكرة التدريب في المملكة.

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