روسيا: واشنطن وحلفاؤها يشنون حربا إعلامية شاملة ضد روسيا

أكد نائب وزير الدفاع الروسي، أندريه كارتابولوف، أن الولايات المتحدة وحلفاؤها يدعمون المنظمات الدينية غير التقليدية والسياسيين المعادين في روسيا.

وقال كارتابولوف: "يقوم شركاؤنا، بقيادة الولايات المتحدة، بتنظيم الدعم للهياكل الدينية غير التقليدية والمنشورات، التي تصف نفسها بـ"المستقلة" والموارد الإعلامية، فضلاً عن الشخصيات السياسية قصيرة النظر أو العدائية بشكل علني".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن، ولكن سيكون صعبا من وجهة نظر القيود المتعلقة بأنشطة المؤسسات الحكومية الأخرى، وبداية الحملة الانتخابية هناك.

وقال بوتين خلال اللقاء السنوي "الخط المباشر": "الحوار جيد دائمًا، وهو مطلب، وبالطبع، إذا أبدى الجانب الأميركي اهتمامًا بهذا، وقد تحدثت بالفعل عن هذا مرات عديدة، نحن مستعدون لهذا الحوار بقدر استعداد شركائنا لذلك. نحن نتفهم وإياكم، ونرى ما يحدث هناك في مجال السياسة الداخلية للولايات المتحدة. حتى إذا كان الرئيس [دونالد ترامب] يريد اتخاذ بعض الخطوات تجاه الاجتماع، أو يريد التحدث عن شيء ما، فهناك الكثير من القيود المتعلقة بأنشطة المؤسسات الحكومية الأخرى، وعلاوة على ذلك، الآن، سوف ينظر رئيس الدولة الحالي إلى متطلبات الحملة الانتخابية التي رشح نفسه إليها بالفعل".

وأضاف الرئيس الروسي "لذلك، أعتقد أن الأمور لن تكون بهذه البساطة في علاقاتنا، مع الأخذ في الاعتبار أن هناك جزءًا من المؤسسة الأميركية يتكهن بالعلاقات الروسية الأميركية، ويحاول الاصطياد في المياه العكرة، حيث يخترع أساطير مفبركة لم يتم تأكيدها".