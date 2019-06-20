انطلاق التمرين العسكري"الثوابت القوية- 1" بين الإمارات والأردن

انطلقت بدولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الخميس فعاليات التمرين العسكري المشترك "الثوابت القوية 1" بين القوات المسلحة الإماراتية والاردنية.

ويهدف التمرين إلى "تعزيز العلاقات العسكرية، وتكامل مفاهيم التخطيط والإدارة والتنفيذ للعمليات العسكرية، وتبادل الخبرات بما يساهم في رفع مستوى القوات المسلحة في البلدين".

وقالت وكالة أنباء الإمارات اليوم إن "هذا التمرين يحظى بأهمية مضاعفة، ليس فقط للتوقيت الذي يقام فيه، حيث تشهد المنطقة حالة غير مسبوقة من التوتر تقتضي من قواتنا المسلحة المزيد من الجاهزية والاستعداد الدائم؛ للدفاع عن المصالح الوطنية والقومية وحمايتها وردع كل من تسول له نفسه المساس بالمقدرات الوطنية الخليجية والعربية، وإنما أيضا لأن هذا التمرين يجسد الادراك المشترك للإمارات والأردن لأهمية التضامن في مواجهة التحديات والأزمات التي تعصف بالمنطقة، كما يؤكد على أن أمنهما جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي".

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وأضافت: "شكل التعاون العسكري بين الإمارات والأردن أحد المرتكزات الرئيسية في الحفاظ على الأمن في منطقة الشرق الأوسط، حيث تقف الدولتان في خندق واحد في مواجهة مختلف التحديات والتهديدات في المنطقة، فقد شاركتا بفاعلية في التحالف الدولي للتصدي لخطر تنظيم "داعش" الإرهابي في العراق وسوريا".

وأشارت إلى أن الدولتين"تشاركان في التحالف العربي الذي تقوده السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، ودعم الحكومة الشرعية في مواجهة ميلشيات الحوثي الإرهابية التي تسعى إلى تدمير وحدة وقدرات اليمن، كما ترفض الدولتان بشكل قاطع التدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة، وتتصديان بكل حسم للمؤامرات التي تستهدف النيل من أمن ومقدرات الدول الخليجية والعربية.

من جانبه قال العميد الركن سعيد سالمين مدير التمرين، أن التمرين يتضمن سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة، في إطار استراتيجية موحدة لتعزيز التعاون العسكري، في سبيل توحيد العمليات المشتركة وأسلوب التدريب الأمثل لرفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة للدولتين، وتعزيز قوتهما الرادعة في مواجهة مختلف المخاطر والتهديدات.