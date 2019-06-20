وفي وقت سابق من اليوم الخميس أسقط الدفاع الجوي للحرس الثوري طائرة مسيرة أمريكية اخترقت أجواء الجمهورية الإسلامية. فيما نفى الجيش الأمريكي أن تكون إحدى طائراته المسيرة حلقت في السماء الإيرانية.
ذكر التلفزيون الإيراني أن الحرس الثوري الإيراني أسقط الخميس "طائرة تجسس أمريكية مسيرة"، اخترقت المجال الجوي للجمهورية الإسلامية.
وأضاف أن هذه الطائرة المسيرة، وهي من طراز غلوبال هوك (تصنعها الشركة الأمريكية نوثروب غرونمان)، "تم إسقاطها بنيران الدفاع الجوي للقوة الجوفضائية للحرس الثوري" في محافظة هرزمكان جنوب إيران، إلا أن التلفزيون الرسمي لم يعرض أي صور للطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. واشنطن ترسل قطعا بحرية إلى موقع الطائرة المسيرة التي أسقطتها إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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