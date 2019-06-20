حميدتي: مندسين بين قوات الدعم السريع خلف أحداث فض الاعتصام

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دقلو، تقديم المتورطين في أحداث فض الاعتصام لمحاكمات علنية وعادلة، داعياً جميع القوى السياسية للتوافق من أجل تشكيل حكومة، مشدداً على العمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية وأفريقية.

وقال دقلو في كلمة أمام حشد جماهيري، في الخرطوم، يوم الخميس، “وصلنا للشخص الذي يقف وراء فض الاعتصام ولن نكشف عنه الآن، كي لا نؤثر على لجنة التحقيق”.

وكشف بحسب شبكة الشروق – أن هناك مندسين بين قوات الدعم السريع، ولفت إلى اعتقال تسعة أشخاص منهم.

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وشدد على أن أي شخص من القوات العسكرية والأمنية يتجاوز القانون ستتم محاسبته، موضحاً أن “الاختلاف السياسي الحالي هو اختلاف أجندات”.

وأشار نائب رئيس المجلس العسكري إلى انتهاء دور حزب المؤتمر الوطني، وأضاف “لكننا لن نلاحقهم بالشبهات”.

وأكد أن رغبة الشعب السوداني في التغيير سببه الظلم الذي وقع عليه.

وشدد على أن الحل يجب أن يكون شاملاً يرضي الجميع، مؤكداً أن العمل مستمر حتى يصل السودان إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف دقلو “أنه مهما طالت الفترة الانتقالية فإننا موافقون عليها شرط أن تأتي بحل شامل”، وقال إن التوافق هو الأساس وبالتالي يمكن سريعاً تشكيل حكومة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)