المبعوث الإثيوبي يؤجل عودته للخرطوم إلى الجمعة

التاريخ: 20-يونيو-2019
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أجل المبعوث الإثيوبي محمود درير ، زيارته المرتقبة للخرطوم يوم الخميس إلى الجمعة، من أجل استئناف التفاوض غير المباشر بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وبحسب ما نقلته وكالة “الأناضول ” التركية، الخميس، عن مصدر دبلوماسي لم تسمه إن المبعوث الإثيوبي سيصل الخرطوم الجمعة بدلاً عن الخميس دون أن يذكر أسباب تأجيل وصوله.
وأشار المصدر إلى أن درير أطلع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد على تطورات المفاوضات غير المباشرة بالسودان.
ويبذل المبعوث الإثيوبي بدعم من الاتحاد الأفريقي، جهوده في محاولة لاستكمال العملية السلمية عبر التفاوض بين الأطراف المختلفة في السودان.
ويترأس وزير الخارجية المصري سامح شكري بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الخميس، اجتماعاً بمقر الاتحاد الأفريقي لوزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن الاجتماع يأتي في إطار المساعي الأفريقية الجارية لحل الأزمة السودانية قبل 30 يونيو الحالي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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