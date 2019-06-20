السودان يرفض تسليم البشير لـ”الجنائية”

أعلن السودان رفضه تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير الموجود في سجن كوبر المركزي بالخرطوم بحري إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه سيلقى محاكمة عادلة أمام القضاء السوداني بتهم تتعلق بالفساد، لأن البلاد ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية.

وأكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة بنيويورك السفير عمر محمد أحمد، بحسب الشروق – أن البشير سيقدم لمحاكمة عادلة أمام القضاء السوداني، مشدداً على أن الخرطوم ليست طرفاً في المحكمة الجنائية الدولية.

وقال “نؤكد مهنية واستقلال القضاء السوداني وقدرته على تحقيق العدالة، وسيقدم البشير لمحاكمة عادلة أمام القضاء الوطني، وأعلن عن بدايتها الأسبوع المقبل”.

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من جانبه، أكد مندوب الكویت الدائم لدى الأمم المتحدة السفیر منصور العتیبي، أهمية احترام سیادة السودان واستقلاله، داعياً المحكمة الدولية ألا تتدخل في الوضع في السودان.

وأشار إلى أن الموقف العربي من المحكمة الدولية هو رفض تسييس مبادئ العدالة الدولية، واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها.

وكانت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا طالبت، الأربعاء، السلطات السودانية بالإسراع في تسليم البشير للمحكمة في هولندا، لمحاكمته على الجرائم التي ارتكبها في إقليم دارفور غربي البلاد.

كان البشير نُقل، الأحد الماضي، من سجن كوبر إلى النيابة العامة المكلفة بقضايا الفساد في الخرطوم، حيث ظهر للمرة الأولى منذ الإطاحة به في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)