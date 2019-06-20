ضبط عملات أجنبية في مناطق حساسة بـ(جسد) سيدة بمطار الخرطوم

أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم الدولي عملية تهريب عملات أجنبية إلى خارج البلاد، قدرت بـ(117.200) ريال سعودي و(3070) يورو بجانب (900) درهم إماراتي بحوزة سيدة تخبئها داخل مناطق حساسة في جسدها، كانت في طريقها إلى خارج البلاد.

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وقال مدير إدارة جمارك المطار العميد طارق عبد الحميد في تصريحات صحفية حسب صحيفة السوداني، إن قواته ستظل ساهرة لحفظ مدخرات البلاد وسداً منيعاً أمام محاولات تهريب العملات الصعبة والذهب إلى خارج البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)