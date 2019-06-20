توقيف موظفة شرعت في سحب أموال من حساب خاص برئاسة الجمهورية

التاريخ: 20-يونيو-2019
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أوقفت مباحث مكافحة الفساد مديرة قسم في شركة شهيرة بتهمة غسل الأموال بعد الاشتباه في إجرائها لتعاملات بنكية مشبوهة، آخرها سحب مبلغ كبير من حساب رئاسة الجمهورية.
وقال مصدر مطلع إن المباحث رصدت معلومات عن تعاملات بنكية مشبوهة تجريها الموظفة، وأضاف أنها أودعت شيكات في عدد من الحسابات بلغت جملتها (9.98.945.00) جنيه.
فيما بلغت جملة المسحوب (8.073.624.50). وأوضح المصدر حسب صحيفة السوداني، أن الموظفة تقدمت بطلب لاستخراج شيك مصرفي بمبلغ (800.000) جنيه من أحد أفرع البنوك الشهيرة ببحري. وأشار المصدر إلى أن التحريات كشفت عن أن الحساب خاص برئاسة الجمهورية صادر لأحد الأشخاص ومظهر باسم المتهمة، وأبان أن المباحث دونت ضدها بلاغاً بغسل الأموال وأخضعتها للتحقيق.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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