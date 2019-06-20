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مناوي للقاهرة ومنها لانجمينا للقاء “ديبي”

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التاريخ: 20-يونيو-2019

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مناوي للقاهرة ومنها لانجمينا للقاء “ديبي”

يصل العاصمة المصرية رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي في زيارة تستمر ليوم واحد.

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وينتقل مناوي للعاصمة التشادية حسبما نقلت مصادر قريبة منه للقاء الرئيس التشادي إدريس ديبي.

وقبل يومين أجرى رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان مباحثات مع ديبي في انجمينا، بينما كان منتظراً أن يصل وفد من الحركة للخرطوم أمس، لكنه تخلف لأسباب غير معلومة حسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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