التاريخ: 20-يونيو-2019 فى : أخبار 112 مشاهدة أعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو “حميدتي”، عدم الممانعة للجلوس مع الشباب لمحاورتهم بشأن مصير ومستقبل البلاد. Advertisements وقال “حميدتي” مخاطباً وفوداً من الإدارة الأهلية بأرض المعارض ببري أمس: “لا نريد قيام مظاهرات مجدداً تؤدي إلى الفتنة، وتابع بالقول: “لا نريد أن ننفرد براي وتقوم المظاهرات”. ودعا رجال الإدارة الأهلية لممارسة مهامهم في الحفاظ على السلم الاجتماعي منعاً لأية فتنة يمكن أن تنشأ، مشدداً حسب صحيفة الإنتباهة، في ذات الوقت على محاربة الصراعات القبلية من خلال فرض زعماء القبائل هيبتهم على منسوبيهم، وذكر قائلاً: “بالحكمة سنحل مشاكلنا لأن الشعب السوداني معلم”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (المجلس العسكري): لا نريد قيام مظاهرات مجدداً تؤدي إلى الفتنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.