التحري مع رموز النظام المباد في سجن كوبر

التاريخ: 20-يونيو-2019
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بدأت النيابة العامة التحري مع رموز النظام السابق داخل سجن كوبر في (41) دعوى جنائية في مواجهتهم توطئة لتوجيه التهم. وقالت مصادر نيابية إن الدعاوى الجنائية ضد رموز النظام المباد تتعلق بالفساد والثراء الحرام وبلاغات جنائية.
وأكدت المصادر حسب صحيفة الأنتباهة، أن جميع رموز النظام الآن داخل كوبر ما عدا البشير، لم توجه لهم تهم بعد، وأشار إلى أن النيابة لم تفصل بعد الدعاوى (41) الموجهة ضدهم، وذكرت أن النيابة لم تتحر مع أي شخص من رموز النظام السابق خارج سجن كوبر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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