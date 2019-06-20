“البرهان”: وضعنا أيدينا على أموال وأصول بينها قصر الصداقة

التاريخ: 20-يونيو-2019
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طالب رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان في لقاء بكوادر المهن الطبية والصحية بالخرطوم أمس، كافة القوى السياسية بما فيها قوى “إعلان الحرية والتغيير”، للجلوس والتوافق الذي يخرج البلاد من الأزمة الراهنة، وقال: “لا نقبل بإقصاء أية طائفة وأي طرف له الحق في التفاوض”. وأضاف: “نحن نتعاهد بأن تكون الفترة الانتقالية فترة قصيرة ليس فيها هم غير تهيئة البيئة لقيام انتخابات حرة شفافة ونزيهة يقرر فيها الشعب من يحكمه”.
وقال “البرهان” حسب صحيفة الإنتباهة، إن “المجلس” وضع يده على أموال وأصول من بينها فندق قصر الصداقة ببحري، وألمح إلى إمكانية تحويله إلى مستشفى. وأكد إن التفاوض كان يسير بصورة متكاملة لولا ظهور التنافس من أجل المكاسب ولا نقبل أية مزايدة على الوطن وحقوق المواطن.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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