في هذا الموعد.. سامسونج تُعلن عن هاتفها جالكسي نوت 10

أوضحت شركة سامسونج الكورية الجنوبية أنها من المقرر إطلاق هاتفها الذكي "جالكسي نوت 10" في 7 أغسطس المقبل، بمدينة نيويورك الأمريكية، وفق ما ذكر موقع "Cnet".

ووفقا للتسريبات، فإن هاتف "جالكسي نوت 10" سيقدم تصميمًا شبيهًا بهواتف "جالاكسي إس10"، باستثناء أن الكاميرا الأمامية سوف تكون في منتصف الشاشة، وليس على يسارها، كما أن الكاميرات الخلفية سوف تأتي بوضع رأسي وليس أفقيًا.

وتأتي شاشة الهاتف بقياسين مختلفين؛ "6.75 بوصة"، و"6.3 بوصة". وسوف يدعم أحدهما شبكات الجيل الخامس، ولن يحتوي أي منهما على منفذ لسماعات الأذن.

كما أفادت التسريبات بأن "سامسونج" تنوي الكشف عن 3 هواتف دفعة واحدة من فئة "نوت" هذا العام، سيكون هناك نسخة "جالكسي نوت 10" و"جالكسي نوت 10 برو"، بالاضافة إلى نسخة "جالكسي نوت 10e" والتي ستكون الأقل في المواصفات والسعر.