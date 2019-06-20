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سلفا كير يزور الخرطوم في إطار الوساطة بين السودانيين

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أعلن موفد جنوب السودان إلى الخرطوم توت قلواك، أنه سيرفع تقريرا للرئيس سلفا كير، بشأن لقائه الأطراف السودانيين، على أن يزور الأخير الخرطوم لاحقا، ضمن الوساطة التي تقودها جوبا.

وقال قلواك إن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بارك المبادرة الجنوبية، وكذلك رحبت بها قوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، مشيرا إلى أن وزير خارجية جوبا، طرح مبادرة سلفا كير على وزراء الخارجية في منظمة (إيغاد IGAD) وطلب دخول جوبا كوسيط لحل الأزمة السودانية.

وأضاف قلواك أن مبادرة جنوب السودان، "مبادرة داخلية" ولا علاقة لها بأي مبادرة أخرى، وهي لا تريد عزل أي جهة.

ورأى توت أن التغيير ضروري في السودان، لكن من دون أن تدخل البلاد في انتفاضة، مشيرا إلى ضرورة وجود فترة انتقالية عبر تشكيل حكومة مدنية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.

ويقود جنوب السودان وساطة في الملف السوداني، ليست الأولى، إذ كانت إثيوبيا دخلت في وقت سابق على خط الوساطة، عبر رئيس وزرائها آبي أحمد، إلا أن جوبا أكدت أنها "أحق بالوساطة" لتقريب وجهات النظر بين المجلس العسكري والقوى السياسية في السودان.

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