الكشف عن موعد الإعلان عن "نوت-10" المنتظر

تداولت مواقع متخصصة بشؤون التقنية أخبارا تكشف عن موعد الإعلان عن هاتف Galaxy Note 10 المنتظر من "سامسونغ".

وتبعا لموقع Cnet فإن "سامسونغ" تنوي الكشف عن هذا الهاتف في السابع من أغسطس القادم خلال مؤتمر سيعقد في Barclays Center في بروكلين الأمريكية.

وتبعا للتسريبات فإن "نوت" الجديد سيأتي بميزات لم يسبق أن طرحت في أي هاتف ذكي من قبل، فقلمه الذكي سيزود بكاميرات صغيرة لتعمل بدلا من الكاميرا الأمامية، وتساعد المستخدم على التقاط صور "السيلفي" والفيديوهات من زوايا مختلفة.

وينتظر أن تأتي الهواتف الجديدة بكاميرا أساسية بأربع عدسات، ستصبح أفضل كاميرا ركبت في هواتف "سامسونغ" على الإطلاق.