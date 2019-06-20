وتبعا لموقع Cnet فإن "سامسونغ" تنوي الكشف عن هذا الهاتف في السابع من أغسطس القادم خلال مؤتمر سيعقد في Barclays Center في بروكلين الأمريكية.
وتبعا للتسريبات فإن "نوت" الجديد سيأتي بميزات لم يسبق أن طرحت في أي هاتف ذكي من قبل، فقلمه الذكي سيزود بكاميرات صغيرة لتعمل بدلا من الكاميرا الأمامية، وتساعد المستخدم على التقاط صور "السيلفي" والفيديوهات من زوايا مختلفة.
وينتظر أن تأتي الهواتف الجديدة بكاميرا أساسية بأربع عدسات، ستصبح أفضل كاميرا ركبت في هواتف "سامسونغ" على الإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن موعد الإعلان عن "نوت-10" المنتظر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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