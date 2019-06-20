بوتين: استخدام القوة العسكرية ضد إيران سيؤدي إلى كارثة

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ثقته بأن إيران لا تنتهك شروط خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، مؤكدا أن فرض العقوبات عليها بلا أساس. وقال الرئيس الروسي خلال حواره السنوي مع المواطنين الروس عبر "الخط المباشر": "بالنسبة لإيران عموما، فهي تمتثل امتثالاً تاما للاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية - المنظمة التي تراقب التكنولوجيا النووية. لم تنتهك (إيران في الاتفاق) شيئا".

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