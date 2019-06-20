وأفاد البيان الرسمي الذي نشر عبر موقع أياكس الإلكتروني أن عقد المدرب البالغ 49 عاما سيستمر حتى نهاية يونيو 2022 مع زيادة مالية أخرى على راتبه السنوي.
وجاء تجديد عقد المدرب الهولندي بعد الشائعات التي انتشرت في الأسابيع الماضية بشأن انتقاله لتدريب عدد من الأندية الأوروبية بما في ذلك روما الإيطالي.
واتسعت قاعدة شهرة المدرب تين هاج بعد نيله لقب بطولة الدوري الهولندي، إضافة لبلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.
يذكر أن أياكس فقد أبرز نجومه هذا الصيف برحيل فرينكي دي يونغ إلى برشلونة كما اقترب المدافع ماتياس دي ليخت من مغادرة النادي دون حسم الوجهة حتى اللحظة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. أياكس يحتفظ بمدربه لعامين إضافيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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