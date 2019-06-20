مانشستر سيتي يمدد عقد نجمه لثلاثة أعوام

وقام النادي بتمديد عقد اللاعب البالغ 22 عاما لثلاثة أعوام إضافية، حيث كان من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2021.
وشارك زينتشينكو في 29 مباراة مسجلا هدفا وصنع خمس تمريرات حاسمة في الموسم الماضي، وهو أحد خيارات المدرب الإسباني بيب غوارديولا الأساسية دوما.
وانضم لاعب الوسط الأوكراني لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2016 قادما من فريق أوفا الروسي.
ولعب زينتشينكو في صفوف آيندهوفن الهولندي لفترة قصيرة على سبيل الإعارة.
يذكر أن مانشستر سيتي حقق الثلاثية المحلية خلال الموسم الماضي بالفوز بلقب الدوري وكأس الرابطة وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي.
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