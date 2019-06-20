"رويترز": الجبير يحذر من ارتفاع وتائر الهجمات الإيرانية في الخليج

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، أن إيران ضاعفت من عدد هجماتها في الأسابيع الأخيرة، وأن بلاده وحلفاءها يدرسون "خيارات مختلفة" بخصوص إيران.

وأكد الجبير أن المجتمع الدولي مصمم على مقاومة سلوك إيران "العدواني"، مضيفا أن حلفاء السعودية يدرسون خيارات متعددة لضمان أمن المياه الإقليمية في المنطقة.