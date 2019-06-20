رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم موهبة ريال مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم، توصله لاتفاق رسمي مع جاره ريال مدريد ، بشأن انتقال ماركوس يورنتي البالغ 24 عاما إلى صفوف "الروخي بلانكوس"، بدءا من الموسم الجديد.

وذكر أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي، أنه أتم الاتفاق مع ريال مدريد على توقيع يورنتي لمدة 5 مواسم، في انتظار إجرائه الكشف الطبي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

وخاض يورنتي مع الميرينغي خلال الموسم المنصرم، خاض 16 مباراة فقط، وسجل هدفين.