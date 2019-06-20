رسميا.. أتلتيكو مدريد يضم موهبة ريال مدريد

وذكر أتلتيكو مدريد عبر موقعه الرسمي، أنه أتم الاتفاق مع ريال مدريد على توقيع يورنتي لمدة 5 مواسم، في انتظار إجرائه الكشف الطبي.
ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الصفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.
وخاض يورنتي مع الميرينغي خلال الموسم المنصرم، خاض 16 مباراة فقط، وسجل هدفين.
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