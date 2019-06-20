يوتيوب تُخطط لإجراء تعديلات على تطبيق Kids

تخطط شركة يوتيوب لإجراء تعديلات على تطبيق Kids المخصص للاطفال، وفقًا لتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال".
وتعمل "يوتيوب" على نقل جميع مقاطع الفيديو الموجهة للأطفال إلى تطبيقه المخصص للأطفال، وتعطيل ميزة التشغيل التلقائي منعًا لحدوث أي مشاكل.
وعلى الرغم من أن كلتا الخطوتين تؤثران بالسلب على إيردادت الإعلانات، ولكنهما من الناحية النظرية يحميان الأطفال من مقاطع الفيديو غير المقبولة.
وقال متحدث باسم يوتيوب إنه من غير المؤكد مدى قرب الموقع من تنفيذ القرار، إذ تفكر الشركة في الكثير من الأفكار، لكن يظل البعض مجرد فكرة فقط.
ويرى مسئولو يوتيوب أنه ليس من المفيد الاحتفاظ بمقاطع الفيديو الخاصة بالأطفال داخل خدمة يوتيوب الرئيسية، لأنه تؤدي إلى المزيد من المشاكل، فضلاً عن التحقيقات الحكومية القوية التي ستواجهها.
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