اليورو يتجاوز مستوى 1.13 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس

ارتفع اليورو أعلى 1.13 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع خسائر العملة الأمريكية وترقب بيانات اقتصادية.
وتأتي مكاسب اليورو بالتزامن مع اتجاه الورقة الخضراء إلى تسجيل أكبر وتيرة هبوط لمدة يومين هذا العام بعد قرار الفيدرالي بالأمس.
وقرر الفيدرالي في اجتماعه أمس التخلي عن نهج "الصبر" مع توقعاته بتأجيل خفض الفائدة حتى عام 2020 لكن في الوقت نفسه تعهد رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول باستخدام كافة الأدوات عند الحاجة من أجل الحفاظ على التوسع الاقتصادي.
ومن المقرر الإفصاح عن بيانات ثقة المستهلكين في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.
وبحلول الساعة 10:41 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار بنحو 0.7 بالمائة ليسجل 1.1300 دولار بعد أن سجل 1.1306 دولار في وقت سابق من التعاملات.
كما زادت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها اليابانية بنحو 0.4 بالمائة لتسجل 121.83 ين، فيما استقرت أمام العملة البريطانية عند 0.8883 جنيه إسترليني.
بينما تراجع اليورو أمام الفرنك السويسري بأكثر من 0.1 بالمائة ليهبط إلى 1.1145 فرنك.
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