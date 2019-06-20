تفاصيل ابشع جريمة استغلال جنسي بامدرمان…

الخليج 365:

اصدرت نيابة حماية الاسرة والطفل بام درمان أوامر بالقبض على (3) سيدات عقب اتهامهن بالاغتصاب واستخدام طفل فى الانشطة الجنسية بجانب الإرهاب والاشتراك الجنائي. وألقت النيابة القبض على المتهمة الاولى التى تمسكت بالانكار وكان الشاكي والد الطفل قد دون بلاغاً بدائرة اختصاص سكنه بمنطقة الحتانة حيث افاد في أقواله بانه ضبط زوجته وابنه البالغ (15) عاماً في وضع مخل بالآداب داخل دورة المياه بمنزله وعقب التحريات أحيل ملف القضية للنيابة المختصة كون ان المتهم طفلاً وشرعت الشرطة في التحقيق .

كانت الساعة تشير الى حوالى الواحدة صباحاً حينما كان الشاكي نائماً على فراشه وعندها شعر بان جسداً اقترب منه فظل ساكناً مدعياً انه نائم وحينما ابتعدت الخطوات عن فراشه فتح عينيه ليكتشف انها زوجته وانها ابتعدت عن فراشه فظل يراقب لمدة من الزمن قبل ان يسمع صوت باب الحمام يفتح ويغلق وانتظر دون جدوى وحينما تأخرت عن الحضور الى فراشها ظن الزوج بانه ربما أصيبت زوجته بمكروه وبدأت الأفكار تدور برأسه فقرر ان يحمل ساطوراً ليستخدمه فى حال حدث اي أمر طارئ وبالفعل تحرك وهو مشهراً ساطوره وتوجه صوب حمام منزله ودفع الباب بقوة ليرى أبشع منظر لم يكن يتوقع ان يراه .

رأى الرجل بأم عينيه طفله يمارس الجنس مع زوجته في مشهد مقزز وغير متوقع ليتسمر فى مكان وسقط الساطور من يده لهول ما رأى وتسارعت نبضات قلبه فلم يجد وقتها مايقول سوى عبارة (حسبي الله ونعم الوكيل .. لا حول ولا قوة إلا بالله) وسكن بمكانه لبرهة من الزمن متجمداً بعدها دبت الحياة فى أوصاله فقام باقتيادهما الى قسم الشرطة بدائرة الاختصاص ودون بلاغاً قبل ان يحال ملف القضية الى الاسرة والطفل.

كشف الطفل في اقواله بانه يهاب والده كثيراً وان زوجة ابيه ظلت ترهبه بوالده فكثيراً ماكانت تهدده بانها ستجعل والده يقوم بضربه في حال رفض الانصياع لاوامرها، واقلها إرساله الى المتجر فكان لا يقوى على رفض اي طلب من مطالب زوجة والده خوفاً من ان تؤلب ضده والده فيقوم بضربه حسبما كانت تصور له، واضاف الطفل بانها أجبرته على ممارسة الفاحشة معها ولم يقف الأمر عند ذلك بل فهى كانت تجبره على ممارسة الفاحشة مع بعض جاراتها اللائي يحضرن اليها باستمرار ويتناولن معها القهوة بمنزلها. واضاف بانها كانت ترسله الى الواحدة تلو الأخرى ليمارس معهن الفاحشة وتهدده بفضح أمره مالم يذهب اليهن، وبالفعل فهو كان يذهب ليمارس الفاحشة مع صديقاتها الى أن ضبطه والده .

وأثناء التحريات أرشد الطفل على السيدتين الأخريتين اللتين قام بممارسة الفاحشة معهما تحت الإكراه ليقوم وكيل النيابة بتدوين بلاغات في مواجهة السيدات الثلاث زوجة الاب واثنتين من جاراتها تحت طائلة المواد 45/ب و 45/هـ من قانون الطفل المتعلقة بالاغتصاب واستخدام طفل في الأنشطة الجنسية بجانب المواد 144/21 من القانون الجنائي المتعلقة بالإرهاب والاشتراك الجنائي ،وشرعت النيابة فى التحقيق مع المتهم بعد ان القي القبض عليها وأصدرت ذات النيابة أوامر بالقبض على جاراتها الأخريتين.