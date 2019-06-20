جدوى المبادرات.. بقلم سمية سيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عمنا أبو الغيط وصل الخرطوم وغادرها دون أن تحقق الزيارة أي نتائج ايجابية.

الأمين العام للجامعة العربية د. أحمد أبو الغيط اجتمع مع قيادات المجلس العسكري وعدد من السياسيين على رأسهم قوى الحرية والتغيير التي تمثل الشق الثاني من الأزمة السياسية. لكن الرجل الذي جاء حاملاً حقيبة الجامعة العربية معبراً عن رؤية دولها في حل الأزمة السودانية رجع كما أتى.. إذ لم تكن حقيبته حاملة غير أغراضه الشخصية وخلت تماماً من أية مبادرة عربية ذات بنود عملية للحل.. الأمين العام لجامعة العرب اكتفى فقط بدعوة طرفي الصراع إلى التفاوض وذلك بعد حديث إنشائي مطول عن أهمية استقرار السودان للمنطقة العربية.

مصر الشقيقة أيضاً لم تشأ أن تقحم نفسها في مآلات الأزمة السياسية بالجارة الجنوبية. على الرغم من أن فعلياً يمثل الأمن والاستقرار في السودان أهمية قصوى للقاهرة التي تخشى عودة الإسلاميين مرة أخرى السلطة وما يمكن أن يشكله ذلك من زعزعة لاستقرارها الأمني والسياسي من وجود إخواني في السودان يمكن أن يشكل ملاذاً آمناً لإخوان مصر. خاصة أنها عانت كثيراً منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي وبذلت مجهوداً كبيراً لإزاحة حكم البشير طيلة السنوات الماضية على عهدي مبارك والسيسي الحالي.. غير أن مصر الرسمية التي أثرت عبر القوى الخفية على مشهد التغيير اكتفت أيضاً بعد تأزم الأوضاع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بدعوة طرفي الأزمة إلى حل المشكلة عبر الحوار.

المبادرة الأثيوبية وبرغم أنها كانت الأقرب إلى قيادة الطرفين إلى طاولة التفاوض، إلا أنها وصلت إلى طريق مسدود مع تعنت المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والتمترس في نفس المربع الذي صنع الأزمة.. وإذا لم يرتق الطرفان إلى المسئولية الوطنية والإحساس بالهم العام وقدما تنازلات مهمة، فالأوضاع مرشحة إلى الأسوأ.

الأمريكان والأوروبيون لم يأتوا بأية مبادرات عملية لتسهيل الحوار والتفاوض.. بل حملوا العصا والجزرة واكتفوا بالتهديد فيما يختص بزيادة العقوبات على السودان.

إذن، كل المبادرات الخارجية أعادت الأوضاع إلى المربع الأول، بل قادت إلى التشدد في المواقف ورفع كل طرف لسقف مطلوباته كشرط للعودة إلى التفاوض دون مراعاة لواقع الأوضاع الذي تعاني منه البلاد.

كانت هنالك فرصة ذهبية من خلال المبادرة الوطنية التي قادتها مجموعة من العقلاء وهم شخصيات معروفة بالهم الوطني وليس لهم مصالح أو ارتباطات سياسية. لكن للأسف تم رفضها دون إبداء أي أسباب منطقية.

أهمية المبادرة الوطنية أنها تقرب بين أبناء الوطن دون تدخل أي أجندة خارجية. كما أنها من الممكن أن تقود إلى تسوية سياسية بين مجموعات أخرى مهمة ولها تأثير على الأوضاع الداخلية من غير قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري. وأعني بها مجموعة الحركات المسلحة والتي يجب ألا تُغيب عن التفاوض والمشهد السياسي بأي حال من الأحوال.