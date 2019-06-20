توت قلواك: مستعدون لاستضافة مفاوضات مباشرة بين المجلس العسكري الإنتقالي والحركات المسلحة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت حكومة جمهورية جنوب السودان عن استعدادها لاستضافة مفاوضات مباشرة بين المجلس العسكري الإنتقالي والحركات المسلحة بالعاصمة جوبا خلال الأسبوع القادم حتى تكون جزءًا من القوى السياسية وتساهم في شمولية العملية السلمية.

و قال مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية بجمهورية جنوب السودان توت قلواك لـ” التيار” أن المجلس العسكري سيرسل وفدًا إلى جوبا خلال الأيام القادمة للقاء الحركات وردد ” نرتب لذلك بوساطة من الرئيس سلفاكير ميارديت” وأضاف “يسبق ذلك زيارة وشيكة من سلفاكير ميارديت للخرطوم للقاء المجلس العسكري”.

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وأوضح قلواك أنهم وصولوا للخرطوم حاملين مبادرة من الرئيس سلفاكير بخصوص الأوضاع في السودان وأشار إلى أنهم كوفدٍ أمني وسياسي ليسوا وسيط خارجيٍّ وإنما من أهل البيت وأولى لحل المشاكل بين كل الأطراف.

و أعلن عن لقاء جمعهم برئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان حميدتي وتسليمهم رسالة الرئيس سلفاكير وردد “مبادرة سلفاكير هي مبادرة داخلية ليس لها علاقة بأي مبادرة أخرى ومن أحسن المبادرات الموجودة في ذات السياق كشف توت عن لقاء جمعمهم بقوى الحرية والتغيير التي رحبت بالمبادرة والحزب الاتحادي الديمقراطي والاتحادي الأصل برئاسة حسن هلال، وناقش الاجتماع تهيئة المناخ للحوار وعدم إقصاء أي طرف من الأطراف وإكمال العملية السلمية بانضمام الحركات ومحاسبة المتورطين في فضِّ الاعتصام.

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