مندوب السودان بالأمم المتحدة: الرئيس المخلوع سيُقدَّم لمحاكمة عادلة أمام القضاء الوطني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة أن الرئيس السابق عمر البشير سيُقدَّم لمحاكمة عادلة أمام القضاء السوداني، مشددا على أن الخرطوم ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية. ووقال مندوب السودان في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في السودان، أمس الأربعاء “السودان ليس طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي ليست من هيئات الأمم المتحدة.. وموقفنا منها ثابت لم يتغير”، مشددا “ليس لدينا أي التزامات تجاهه المحكمة وبياننا موجه لأعضاء مجلس الأمن”.

وأضاف المندوب “نؤكد على مهنية واستقلال القضاء السوداني وقدرته على تحقيق العدالة…”، متابعا “..سيُقدَّم البشير لمحاكمة عادلة أمام القضاء الوطني أُعلن عن بدايتها الأسبوع المقبل”.