لمبادرات الوطنية يا دكتور الأصم.. بقلم محجوب عروة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رحب دكتور محمد الأصم القياديُّ في قوى الحرية والتغيير بالمبادرة الأثيوبية، وهذا من حقه وأمرٌ مقبول سيما وأن دولة أثيوبيا جارة لنا وشعبها من أقرب وأحبِّ الشعوب إلينا، نعتبرهم أشقاء لنا مصالحهم هي مصالحنا ومستقبلهم مستقبلنا وهم يعتبروننا كذلك، غير أني أرى أن يرحِّب الابن الأصم كذلك بجميع المبادرات الوطنية التي تنتظم البلاد هذه الأيام والتي تقودها وتطرحها شخصيات وطنية محترمة يُهِمُّها مصلحة الوطن أولا وأخيرا، وتتمنى ألا تنزلق البلاد في مهاوي الفوضى والاضطرابات، هذه المبادرات تعمل بكل صدق وجدية للمساهمة في تحقيق السلام والوئام ولضمان الانتقال السلمي والسلس، حتى يتحقق الاستقرار وشعار الثورة في الحرية والسلام والعدالة وتكريس الديمقراطية ودولة الحكم الرشيد والمؤسسات فينتج الازدهار الاقتصادي حيث أننا بلد ليست لديه مشكلة موارد اقتصادية بل مشكلته هي كيفية إدارة الاقتصاد، من خلال السياسات الاقتصادية السليمة التي تُطلِق الطاقات الوطنية الخاصة والعامة لوطن يمتلك إسنادا عظيما من الموارد والثروات والموقع الجيو-استراتيجي المميز كما يمتلك موروثا حضاريا ضخما وموارد بشرية عظيمة ويمتلك الأموال الهائلة داخل وخارج الوطن تسري في شرايين البنوك واقتصاديات العالم ولا تسري في شرايين اقتصادنا وبنوكنا.

نحن نملك أيضا دروسا وتجارب وطنية عظيمة لا بد أن نستصحبها حتى نحقق الانتقال السلمي السلس، فلا نكرر تجارب الماضي الخاطئة، تلك هي أبرز نقاط القوة في بلادنا وشعبنا، وعلينا أن نتجاوز نقاط الضعف التي نعيشها وأبرزها عدم وجود مشروعٍ وطنيٍّ متَّفق عليه لبلد أنظمتها السياسية حديثة التكوين نخشى أن يصيبها التصدع بسبب ما قامت فيها من حروب أهلية عديدة منذ استقلالها، أهلكت الحرث والنسل وكلفت الميزانية أموالا ضخمة جعلتها في حالة عجز مستمر أدى للتضخم وعدم الصرف على التنمية المتوازنة المستدامة، كما كرَّست الفقر والبطالة خاصة بين الشباب.. ومن أبرز نقاط الضعف ذلك الصراع الحزبي خاصة الأيدلوجي المقيت.

نحن لدينا فرصٌ عظيمة لتجاوز نقاط الضعف تلك ومهددات الأمن القومي التي تواجهنا وتلك الوضعية السياسية البائسة وهذا الاستقطاب والتدخل الدولي والإقليمي الضَّار بمصالحنا، هذا لا يتحقق إلا بالتوحُّد الوطني، فدعونا نبدأ بتوحيد جميع المبادرات الوطنية وجعلها تقدِّم تصوُّرا يوفِّق بين الجميع خاصة قوى الحرية والمجلس العسكرى بل جميع القوى السياسية الفاعلة الآن دون إقصاء إلا لمن أفسد وأجرم خلال الفترة الماضية. دعونا من تغليب المصالح الحزبية والجهوية والقبلية التي بدأت تطل برأسها دون وعي بخطورتها التي ستجعل بلادنا منقسمة بين قوًى تقليدية وحديثة فكلُّنا أبناء وطن واحد لا فضل لأحد أو جهة دون الآخر.

أرجو من الابن دكتور الأصم أن يصرِّح كما السيد الصادق المهدى بتوحيد المبادرات جميعها واستخلاص ما يمكن أن يقبل به الجميع الذى يفيد الانتقال السلمي والسلس للفترة الانتقالية حتى نعبر ببلادنا إلى بر الأمان وبالله التوفيق.