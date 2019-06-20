إبراهيم الشيخ: المجلس العسكري الانتقالي اختطف ثورة الشباب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي بحزب المؤتمر السوداني أبرز قوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ أن الثورة تمرُّ بمفترق طرق وتم اختطافها من المجلس العسكري الانتقالي بعد أن تحوَّل لقوًى معادية بتسخيره وسائل الإعلام من أجل ذلك.

ورأى الشيخ أن المنصات التي يتحدث منها الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير بـ”حميدتي” تمضي في ذات الاتجاه وإن كل المؤتمرات واللقاءات تستعدي الشارع والتنصُّل عن الاتفاقيات المبرمة وتجميع أحزاب النظام السابق عبر بيع وشراء الذمم رغبة في تمييع قضايا الثورة، واصفًا ذلك بمحاولة القفز على شرعية قوى التغيير وقيادتها للشارع وللفترة الانتقالية.

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وأقر الشيخ في حواره مع( التيار) -يُنشرُ لاحقًا- بأن المبادرات الإقليمية المتلاحقة تبحث عن مخرج للسودان واصفًا السودان بالمنطقة المثالية للفوضى ومقصد احتشاد دواعش ومجموعات متطرفة ولفت الشيخ إنهم لم يقطعوا الرجاء بعودة المجلس العسكري إلى رشده وإدراك الخطر والمصير القاتم الذي يتربَّص بالسودان وعندها لن يكون هناك مجلس ولا أحزاب ولا قوى تغيير “يبقى كل زول حيكون شايل بقجته ولافِّي في الدنيا”.

التيار