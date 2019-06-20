تدشين مشروع لحماية الحياة البرية بدعم امريكي في جنوب السودان بقيمة 7.5 مليون دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دشن سفير الولايات المتحدة في جنوب السودان ، يوم الثلاثاء، مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الذي تبلغ تكلفته 7.5 مليون دولار والذي تنفذه جمعية حماية الحياة البرية ، لحماية الحياة البرية والموارد الطبيعية والمناطق المحمية في جنوب السودان.

وأفادت التقارير أن المشروع سيساعد أيضًا في بناء سبل عيش مستدامة وتخفيف حدة النزاع في محميات بوما و بادينقيلو الوطنية وحولها.

خلال حديثه في تدشين المشروع في محمية بوما ، قال السفير الأمريكي توم هاشيك ، إن دولة جنوب السودان لديها موارد بيولوجية هائلة ذات أهمية دولية وإقليمية وعالمية.

و قال توماس “تشمل هذه أنواع من المحميات ، الأفيال والزرافات والجاموس والأسود والفهود وأحد أكبر هجرات الظباء في العالم”.

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وأضاف “لكن نظراً لأن جنوب السودان عانى من الحرب لوقت طويل ، يتعرض الحياة البرية لضغوط متزايدة من الصيادين و العاملين في إنتاج الفحم غير القانوني ، والتعدين ، والقطع الجائر للأشجار .”

وقالت السفارة الأمريكية في بيان تلقى راديو تمازج نسخة منه ، إن هذا المشروع الجديد بالتعاون بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وجمعية الحياة البرية والمجتمعات المحلية حول محميات بوما و بادينقيلو الوطنية، بدأ في عام 2008.

وأشار إلى أن المشروع أدى إلى رسم خرائط الحياة البرية في جنوب السودان ، حيث تمت مصادرة 930 كيلوغرام من العاج بالإضافة إلى أكثر من 10 أطنان من لحوم الغابات وغيرها من منتجات الحياة البرية غير القانونية في مطار جوبا الدولي وعلى طول الحدود مع أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا.

و يذكر أن هذا المشروع الجديد تم تدشينه بحضور حاكم ولاية بوما ، ديفيد ياو ياو ، و وزيرة الحياة البرية، جيما نونو كومبا.

راديو تمازج