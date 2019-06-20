المهدي يمتنع عن المثول امام المحكمة للادلاء بشهادته في قضية البشير….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتذر رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي عن المثول أمام نيابة الخرطوم شمال أمس الاول (الثلاثاء) للإدلاء بشهادته حول البلاغ المدون ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين بتهمة تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة في العام (1989) لظروف صحية. وكان من المتوقع أن يمثل المهدي الثلاثاء أمام النيابة بجانب مهدي بابو نمر الذي اعتذر أيضاً.

وقال مصدر حسب صحيفة السوداني، إن وكيل نيابة الخرطوم شمال مولانا أحمد النور الحلا أصدر أمر تكليف بالحضور للصادق المهدي ومهدي بابو نمر للمثول أمامه، وأكد المصدر أنهما اعتذرا للنيابة عن المثول. وأرجع الصادق المهدي أسباب اعتذاره لظروف صحية، وقطع وعداً بالمثول أمام النيابة يوم (السبت) المقبل. المادة السابقة الصين: الوضع في دارفور تحسن بشكل بارز المقالة القادمة تدشين مشروع لحماية الحياة البرية بدعم امريكي في جنوب السودان بقيمة 7.5 مليون دولار

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