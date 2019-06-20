رسالة هازارد من 6 كلمات على "واتس آب" لوداع نجوم تشيلسي

غادر النجم البلجيكي إيدين هازارد المنضم حديثا لريال مدريد الإسباني مجموعة المحادثة الخاصة بلاعبي تشيلسي الإنجليزي على تطبيق "واتس آب" بعد رحيله بشكل رسمي عن الفريق هذا الصيف.

ونقلت صحيفة the sun البريطانية تصريحات عن المدافع الإيطالي إيمرسون بالميري، قال فيها: "لم نتأكد نحن لاعبو تشيلسي من صحة أخبار رحيل هازارد إلا بعد أن غادر مجموعة المحادثة التي تجمعنا كلاعبين على "واتس آب".

وأضاف: "هازارد كتب رسالة وداع قصيرة، مضمونها (شكرا لكم أحبكم جميعا يا شباب) وبعد ذلك غادر المجموعة ولم نعرف أي تفاصيل عنه إلا ما يقال في وسائل الإعلام ثم ظهوره في حفل التقديم كلاعب في ريال مدريد".

وختم إيمرسون: عند ذلك قلت، تبا لقد رحل بالفعل.

وكان الفريق الملكي قد قدم رسميا نجمه الجديد هازارد، لوسائل الإعلام والجماهير الأسبوع الماضي بعد التعاقد معه لمدة 5 مواسم، وبلغت صفقة انتقاله 100 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات بقيمة 30 مليون يورو، وذلك وفقا لتقارير صحفية.