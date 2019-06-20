جاء ذلك ردا على إعلان المرشحة لمنصب المبعوث الأمريكي الدائم في الأمم المتحدة كيلي كرافت في جلسة استماع في مجلس الشيوخ أمس الأربعاء، أن روسيا ليست صديقة للولايات المتحدة، ووعدت بمواصلة الضغط عليها.
وقال ريابكوف: "هذا ليس مفاجئا.. ربما لم يتم اختيار مرشحين آخرين لهذا المنصب في واشنطن اليوم. لكننا اعتدنا على هذه الإشارات ولا نوليها أي اهتمام" على الإطلاق.
كانت هذه تفاصيل خبر ريابكوف: موسكو لم تعد تولي اهتماما لتهديدات واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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