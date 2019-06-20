ووكر يجدد عقده مع مانشستر سيتي حتى عام 2024

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تجديد عقد نجمه كايل ووكر حتى عام 2024 بناء على طلب المدرب الإسباني بيب غوارديولا. وحسب مصادر صحفية إنجليزية، فإن الظهير الأيمن والمدافع الإنجليزي سيتقاضى راتبا يصل إلى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا. ويمتاز ووكر بسرعة فائقة وقوة بدنية هائلة تمنح غوارديولا الكثير من الخيارات الدفاعية. وانتقل ووكر البالغ 29 عاما إلى نادي مانشستر سيتي قادما من نادي توتنهام بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني. وحقق ووكر في موسمين مع السيتي 6 ألقاب محلية، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين مرتين، كأس إنجلترا مرة واحدة وكأس الدرع الخيرية.

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