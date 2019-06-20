المؤبد لـ 24 شخصا بقضية "الانقلاب" ومحاولة اغتيال أردوغان

حكمت محكمة تركية، الخميس، على 24 شخصا بالسجن مدى الحياة، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق ومستشار سابق للرئيس رجب طيب إردوغان، بعد إحدى المحاكمات الرئيسية للمتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل في عام 2016.

ومن بين هؤلاء، حكم على 17 بالسجن المؤبد 141 مرة، لادانتهم "بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري" وقتل 139 شخصًا و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول.

وتتهم حكومة أردوغان غولن وأتباعه بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليو 2016، وهو ما ينفيه الداعية الديني بشكل قاطع.

وبعد محاولة الانقلاب، أطلقت السلطات التركية حملة قمع واسعة النطاق اعتقلت خلالها عشرات آلاف الأشخاص للاشتباه بارتباطهم بغولن، وأوقفت أكثر من 140 ألف موظف في القطاع العام عن العمل، أو أقالتهم.