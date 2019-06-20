اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

المؤبد لـ 24 شخصا بقضية "الانقلاب" ومحاولة اغتيال أردوغان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
حكمت محكمة تركية، الخميس، على 24 شخصا بالسجن مدى الحياة، بمن فيهم قائد سلاح الجو السابق ومستشار سابق للرئيس رجب طيب إردوغان، بعد إحدى المحاكمات الرئيسية للمتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل في عام 2016.

ومن بين هؤلاء، حكم على 17 بالسجن المؤبد 141 مرة، لادانتهم "بمحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري" وقتل 139 شخصًا و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول.

وتتهم حكومة أردوغان غولن وأتباعه بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليو 2016، وهو ما ينفيه الداعية الديني بشكل قاطع.

وبعد محاولة الانقلاب، أطلقت السلطات التركية حملة قمع واسعة النطاق اعتقلت خلالها عشرات آلاف الأشخاص للاشتباه بارتباطهم بغولن، وأوقفت أكثر من 140 ألف موظف في القطاع العام عن العمل، أو أقالتهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤبد لـ 24 شخصا بقضية "الانقلاب" ومحاولة اغتيال أردوغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا