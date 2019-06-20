نشرة الظهيرة.. رسالة صينية.. ومحاولات لحل الأزمة قبل هذا التوقيت

في الساعات الأولى من صباح اليوم، شهد السودان عدد من الأحداث الهامة على مستوى الأوضاع السياسية والإجتماعية، نقدمها لكم في السطور الأتية.



دبلوماسي: اجتماع الشركاء الإقليميين بشأن السودان جاء في التوقيت المناسب

أكد السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أديس أبابا، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن الاجتماع الذي ترأسه مصر على المستوى الوزاري، بعد ظهر اليوم الخميس، بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية، وما يتضمنه من مناقشات، جاءت في التوقيت المناسب، بين الشركاء الإقليميين الأفارقة، لافتًا إلى أن تلك المناقشات تأتي في إطار الجهود التي تقودها إفريقيا لضمان السلام والتحول الديمقراطي في السودان.

يتضمن الاجتماع وزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان، وهم: إثيوبيا، تشاد، جمهورية الكونجو، أفريقيا الوسطى، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، رواندا، الصومال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، أوغندا، نيجيريا، إريتريا، فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد صرح بأن الاجتماع، الذي دعت إليه مصر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يأتي استكمالًا لمساعيها الرامية لتنسيق الرؤى الإقليمية التي تهدف إلى توفير المناخ المواتي الذي يُحفز مختلف الأطراف السودانية على استئناف الحوار المباشر وتعزيز العمل المشترك فيما بينها، وذلك وصولًا إلى اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية.

وأوضح حافظ أن الاجتماع يعكس حرص الأطراف المشاركة به على تماسك ووحدة واستقرار السودان الشقيق، مشيرا إلى أن مصر قد تواصلت مع كل الأطراف السودانية قبل انعقاد الاجتماع من أجل التأكيد على الرغبة المشتركة في مساعدة كل الأطراف السودانية على التوصل لاتفاق فيما بينها، بما يكفل الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

السودان.. مساع لحل الأزمة قبل 30 يونيو

كشفت مصادر دبلوماسية لـ(العربية) الخميس أن عدداً من الدبلوماسيين والمبعوثين يسعون لحل الأزمة السودانية قبل 30 يونيو الحالي، وقبل أن يوقع الاتحاد الإفريقي عقوبات على الخرطوم بتفعيل عدد من المواد.

ويعقد الاتحاد الإفريقي الخميس، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اجتماعاً موسعاً حول أزمة السودان، يضم الشركاء الدوليين وأصحاب المصلحة، في وقت يجتمع فيه ممثلو دول الإتحاد لذات الموضوع.

وبحسب المصادر لا تزال نقطتي الخلاف الأساسيتين تتمثلان في الفترة الانتقالية وعدد تمثيل كل طرف في المجلس السيادي.

ومن المتوقع وصول مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مساء الخميس بعد انتهاء الاجتماعين لتسليم مسودة اتفاق للمجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير تحمل مقترحات للنقاط الخلافية العالقة.

الصين تدعو إلى عدم التدخل في شؤون السودان

قال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاي تاو إنه يتعين على المجتمع الدولي الاحترام التام لسيادة القضاء السوداني، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

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وأضاف تاو – في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- أنه يتعين على المجتمع الدولي الاهتمام بالمطالب المشروعة للحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور السودانية.

وتابع تاو أن موقف الصين بشأن القضية ثابت لم يتغير، مشيرا إلى أن الوضع في دارفور تحسن بشكل بارز، والصين تأمل أن يكون في مقدور المجتمع الدولي تقديم المساعدة من أجل السلام والاستقرار الدائمين والتنمية المستدامة في المنطقة السودانية.

وأكد تاو أن الصين مستعدة للعمل مع باقي المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور.

قيادي بارز في قوى التغيير يكشف عن اتفاق جديد مع المجلس العسكري

كشف قيادي بارز في قوى إعلان "الحرية والتغيير"، عن اتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي على تشكيل مجلس السيادة من 15 شخصاً على أن يتناصف الطرفان العضوية مع التوافق على شخصية لترؤس المجلس خلال الفترة الانتقالية.

وقال القيادي – الذي فضل عدم ذكر اسمه – إن الوسيط الإثيوبي سيعود إلى الخرطوم حاملاً رؤية رئيس الوزراء آبي أحمد علي المقترحات التي سلمت إلى طرفي التفاوض بالسودان والمتعلقة بحل مشكلة الراهن السياسي خاصة أزمة المجلس السيادي.

وأضاف أن حالة التصعيد في المشهد السياسي، ليس لها صلة بمسار التفاوض، والذي بات الاتفاق عليه وشيكاً"، مشيراً إلى أن طرفي التفاوض لن يختارا إعلان أي حكومة من طرف واحد.

وأبدى القيادي الاستعداد لحل مشكلة المجلس التشريعي، والتي طُرحت مؤخراً من خلال التنازل عن بعض من نسبة ال67% مع الاحتفاظ بالأغلبية في المجلس التشريعي لصالح قوى إعلان الحرية والتغيير، مبيناً أن تلك المرونة لأجل استيعاب آخرين من المكونات السياسية والمجتمعية.

وأشار إلى لقاءات عقدت مع سفراء دول خارجية على رأسها السعودية والإمارات تتعلق بمستقبل مسار الأحداث السياسية والموقف التفاوضي بين المجلس والحرية والتغيير، مؤكداً إرسال رسائل إيجابية عن علاقات السودان الخارجية مع تبديد كل المخاوف المتعلقة حولها خلال الفترة المقبلة.

من جهته، جدد رئيس المجلس الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان "الدعوة لقوى الحرية والتغيير لاستئناف التفاوض اليوم قبل الغد".

وأعرب عن ترحيب المجلس الانتقالي "بالتفاوض مع قوى الحرية دون إقصاء لأي سوداني في الحل الوطني".

وأضاف البرهان: "لا نستهدف أي إقصاء لأحد، ولكن هناك تدخلات أعاقت سير التفاوض".

وقال: "نريد توفير الاستقرار في الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات بمراقبة دولية".