دبلوماسي: اجتماع الشركاء الإقليميين بشأن السودان جاء في التوقيت المناسب

أكد السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في أديس أبابا، ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، أن الاجتماع الذي ترأسه مصر على المستوى الوزاري، بعد ظهر اليوم الخميس، بمقر الاتحاد في العاصمة الإثيوبية، وما يتضمنه من مناقشات، جاءت في التوقيت المناسب، بين الشركاء الإقليميين الأفارقة، لافتًا إلى أن تلك المناقشات تأتي في إطار الجهود التي تقودها إفريقيا لضمان السلام والتحول الديمقراطي في السودان.

يتضمن الاجتماع وزراء خارجية الشركاء الإقليميين للسودان، وهم: إثيوبيا، تشاد، جمهورية الكونجو، أفريقيا الوسطى، جيبوتي، إثيوبيا، كينيا، رواندا، الصومال، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، أوغندا، نيجيريا، إريتريا، فضلا عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، قد صرح بأن الاجتماع، الذي دعت إليه مصر الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، يأتي استكمالًا لمساعيها الرامية لتنسيق الرؤى الإقليمية التي تهدف إلى توفير المناخ المواتي الذي يُحفز مختلف الأطراف السودانية على استئناف الحوار المباشر وتعزيز العمل المشترك فيما بينها، وذلك وصولًا إلى اتفاق حول إدارة المرحلة الانتقالية.

وأوضح حافظ أن الاجتماع يعكس حرص الأطراف المشاركة به على تماسك ووحدة واستقرار السودان الشقيق، مشيرا إلى أن مصر قد تواصلت مع كل الأطراف السودانية قبل انعقاد الاجتماع من أجل التأكيد على الرغبة المشتركة في مساعدة كل الأطراف السودانية على التوصل لاتفاق فيما بينها، بما يكفل الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.