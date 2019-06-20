الصين: الوضع في دارفور تحسن بشكل بارز

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال نائب المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة ووهاي تاو، إنه يتعين على المجتمع الدولي الاحترام التام لسيادة القضاء السوداني، وتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، مؤكداً استعداد بلاده للاضطلاع بدور بناء في تحقيق السلام والتنمية بدارفور.
وأضاف تاو، في كلمة أمام مجلس الأمن نقلتها وسائل إعلام صينية، يوم الخميس، أنه يتعين على المجتمع الدولي الاهتمام بالمطالب المشروعة للحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي بشأن مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بشأن دارفور السودانية.
وأكد تاو أن موقف الصين بشأن القضية ثابت لم يتغير، مشيراً إلى أن الوضع في دارفور تحسن بشكل بارز.
وعبر عن أمل الصين أن يكون في مقدور المجتمع الدولي تقديم المساعدة من أجل السلام والاستقرار الدائمين والتنمية المستدامة في المنطقة السودانية.
وأكد تاو أن الصين مستعدة للعمل مع باقي المجتمع الدولي للاضطلاع بدور بناء في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور.
الشروق
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