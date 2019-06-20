ديوان الحسابات: التحصيل الإلكتروني لم يتأثر بانقطاع الإنترنت

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف ديوان الحسابات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن عمليات التحصيل الإلكتروني تسير وفق المخطط لها في موازنة العام المالي 2019م دون التأثر بانقطاع الإنترنت.

وقال مدير عام الديوان هشام آدم مهدي ـ في تصريح صحافي محدود بالوزارة أمس ـ إن أداء عمليات التحصيل الإلكتروني التي يشرف عليها الديوان لم تتأثر بانقطاع الإنترنت ، مبيناً أن التحصيل يتم عبر الشبكة القومية وبماكينات تعمل خارج الشبكة (Off Line) بالمركز والولايات بما يضمن استمرار عمليات التحصيل فى المؤسسات الإيرادية وضبطها رغم انقطاع الإنترنت .

وجدد مهدي التزام الديوان بما يليه من مسؤوليات تستهدف ضبط وشفافية الأداء المحاسبي للدولة بما يعزز خطى الإصلاح الاقتصادي ويضمن ولاية وزارة المالية على المال العام ، مؤكداً أن الديوان يمثل أحد أهم أذرع وزارة المالية لبسط ولايتها على المال العام .

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