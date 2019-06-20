مدير شركة صرافة: انقطاع الإنترنت تسبب في ضعف العمل و التحويلات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد مديرعام شركة صرافة تحاويل مالية بوسط الخرطوم فضل حجب اسمه أمس ضعف العمل بالصرافة لعدم توفر السيولة وانقطاع الإنترنت. وقال صار المغتربون يحجمون عن إجراء التحويلات بالإضافة إلى عدم استقرار الوضع السياسي والاقتصادي الحالي، وقال إنهم لايزالون يعملون من مواردهم الذاتية، وأشار إلى أن هنالك طلباً للدولار في السوق مع عدم وجود رقابة بالسوق الموازي . السوداني المادة السابقة بعد أن حدث ماحدث!!.. بقلم طه مدثر المقالة القادمة عن حميدتى بقولكم !!.. بقلم حسن وراق

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